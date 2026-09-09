В Татарстане увеличили выплаты семьям при рождении тройни

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В Татарстане увеличили выплаты семьям в связи с одновременным рождением трех и более детей. Соответствующий указ Раиса РТ опубликован на портале руководителя республики.

Согласно документу, единовременное пособие при рождении одновременно трех и более детей теперь составляет 100 тыс. рублей на семью. Ранее выплата составляла 10 тыс. рублей на каждого ребенка, то есть при рождении тройни семья получала 30 тыс. рублей.

Также изменен размер ежемесячного пособия семьям, воспитывающим трех и более одновременно рожденных детей в возрасте до полутора лет. Теперь оно составляет величину прожиточного минимума для детей, установленную в Татарстане на дату обращения за назначением выплаты, на каждого ребенка. Ранее пособие составляло 1 тыс. рублей на каждого ребенка.

Единовременное и ежемесячное пособия выплачиваются независимо от права семьи на другие меры социальной поддержки, предусмотренные федеральными и республиканскими нормативными актами.

Размер ежемесячной выплаты будет пересчитываться без подачи заявления с месяца изменения величины прожиточного минимума для детей. После перерасчета пособие также будет предоставляться беззаявительно.

Указ подписан 8 сентября 2026 года и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2026 года.