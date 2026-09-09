«ТИ-Спорт» определил сильнейших: Сафиуллин и «Синтез» впереди

Фото: "Татар-информ"

«ТИ-Спорт» дал старт второму сезону Спортрейтинга.

Редакция издания будет определять лучших спортсменов, команды и менеджеров региона с августа 2026 года по июль 2027-го.

Итоги будут подводиться ежемесячно в течение 12 этапов, а по их сумме назовут победителей в трех номинациях.

Опубликованы результаты первого этапа. В личном зачете тройку призеров составили прыгун в воду Никита Шлейхер, пловец Андрей Минаков и гимнаст Радмир Мусаев.

В новой номинации — Рейтинге менеджеров — уверенную победу одержал президент «Рубина» Марат Сафиуллин.

Второе место занял министр спорта Татарстана Владимир Леонов, замкнул тройку вице-премьер республики, министр сельского хозяйства и продовольствия РТ, президент Федерации конного спорта РТ Марат Зяббаров.

В командном зачете безоговорочное лидерство захватили «водники» — спортивный клуб «Синтез» возглавил стартовый рейтинг.

На второй строчке расположилось ФСО «Динамо» по РТ, а третью ступень пьедестала заняла Федерация прыжков в воду РТ.

Читатели и болельщики могут повлиять на итоговую расстановку в командном зачете, приняв участие в голосовании за лучшего спортсмена и команду.

Полная версия результатов первого этапа и формы для голосования доступны на сайте «Татар-информ» и в официальной группе издания во «ВКонтакте».