ВРП Татарстана за 8 месяцев составил 4,2 трлн рублей

Валовой региональный продукт Татарстана по итогам восьми месяцев 2026 года составил 4,2 трлн рублей, что на 2,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил Премьер-министр РТ Алексей Песошин на заседании Кабинета министров РТ.

«Благодаря стабильной работе предприятий и организаций, а также федеральным и республиканским мерам поддержки, экономика республики показывает рост», – заявил Песошин.

Он добавил, что объем промышленного производства за то же время вырос на 2,5% по сравнению аналогичным периодом 2025 года, а инвестиции составили 778 млрд рублей.