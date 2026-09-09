news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 9 сентября 2026 12:07

Россия может заключить соглашения о безвизе с Индонезией и Малайзией

Читайте нас в
Телеграм
Россия может заключить соглашения о безвизе с Индонезией и Малайзией
Фото: © «Татар-информ»

Россия в ближайшее время может заключить соглашения о безвизовом режиме с Индонезией и Малайзией. Об этом РИА Новости сообщил глава департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.

По его словам, документы с двумя странами находятся на высокой стадии готовности. Кондратьев отметил, что граждане Индонезии и Малайзии заинтересованы в упрощении визовых формальностей, что может способствовать росту туристического потока в Россию.

Ранее Россия заключила соглашения о безвизовом режиме с Мьянмой, Саудовской Аравией, Оманом и Иорданией.

При этом развитие туризма из стран Юго-Восточной Азии пока ограничивают транспортные возможности. Кондратьев отметил, что существующая логистика остается недостаточной: действующие прямые авиарейсы на Бали ориентированы на вывоз пассажиров, тогда как для увеличения въездного потока необходимо больше рейсов.

В связи с этим российская сторона предлагает авиакомпаниям Индонезии и Малайзии рассмотреть возможность запуска новых прямых маршрутов. Параллельно перевозчики прорабатывают увеличение числа стыковочных рейсов через страны Центральной Азии, которые позволят сократить время и упростить поездки в Россию.

#безвизовый въезд #безвизовый режим #Малайзия #индонезия #Туризм #путешествие
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Факелы на «Казаньоргсинтезе» могут стать заметнее

Факелы на «Казаньоргсинтезе» могут стать заметнее

8 сентября 2026

Оборот эквайринга у малого и среднего бизнеса вырос в полтора раза за полугодие

8 сентября 2026
Новости партнеров