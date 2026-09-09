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Происшествия 9 сентября 2026 09:05

За прошедшую ночь над Россией перехватили 596 беспилотников

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За прошедшую ночь над Россией уничтожили 596 украинских БПЛА, сообщает Минобороны РФ.

«Перехвачены и уничтожены 596 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Самарской, Тульской, Ульяновской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря», – рассказали в военном ведомстве.

Над Татарстаном пролет БПЛА не фиксировался.

#минобороны рф #атака БПЛА
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