Казанский ТЮЗ ставит спектакль со зрителями в новой интерактивной экскурсии

Фото: © Жамиль Салимгареев / "Татар-информ"

Казанский театр юного зрителя представил новый формат своих спектаклей – театрализованную интерактивную экскурсию «Синица, пшеница, кот и другие», которая откроет для зрителей обновленный театр изнутри.

Отправившись в закулисье, зрители вместе с артистами театра будут исследовать театр, играть и создавать собственную театральную историю.

Экскурсия построена на взаимодействии с артистами и элементах мастер-класса по созданию семейного театра. Под руководством режиссера (Алексей Зильбер / Павел Густов) и при помощи его артистов (Руслан Шарипов, Сергей Лушкин / Руслан Зубайраев, Ярослав Кац) участники экскурсии разучат стихотворение «Дом, который построил Джек» и поставят на его основе настоящий спектакль. Выход на сцену – тоже часть этого путешествия.

Фото: © Жамиль Салимгареев / "Татар-информ"

Участники могут экспериментировать с пространством, движением, предметами и собственным воображением, примерив образы героев детской народной сказки.

В ходе экскурсии, помимо фойе первого и второго этажа, зрители попадут в скрытые от глаз помещения, пройдут по служебным лестницам и выйдут на сцену из закулисья, как настоящие артисты казанского ТЮЗа.

Стихотворение «Дом, который построил Джек» – народная английская сказка, которая была переведена на русский язык советским поэтом Самуилом Маршаком. К слову, в годы Великой Отечественной войны писатель был эвакуирован в Казань и проживал по соседству со зданием ТЮЗа – на улице Островского, 9.

Экскурсия рассчитана на зрителей от 6 лет. Количество участников ограничено – 20 человек, чтобы «каждый смог получить личный опыт общения с артистами и театральным пространством», поясняют в ТЮЗ.