В Казани проходит Спартакиада сильнейших по спортивной гимнастике

Фото: пресс-служба Министерства спорта РТ

В Казани 8 сентября открылась Спартакиада народов России по спортивной гимнастике. В соревнованиях участвуют 85 спортсменов из 17 регионов страны, сообщает пресс-служба Министерства спорта Республики Татарстан.

Торжественная церемония прошла в Центре гимнастики. В ней приняли участие первый заместитель министра спорта Татарстана Халил Шайхутдинов, президент Федерации спортивной гимнастики республики Марат Бариев и другие почетные гости.

«Я рад Вас приветствовать от лица руководства Министерства спорта, от себя лично на Спартакиаде народов России. Мы благодарны Министерству спорта России за то, что доверили нам проведение таких статусных соревнований. Я надеюсь, и в будущем татарстанские спортсмены в составе сборной будут защищать честь страны. У нас уже есть определенные успехи благодаря тому, что спортивная гимнастика активно развивается в республике. Всем желаю удачи, и пусть победит сильнейший!» – поприветствовал гостей Халил Хамитович.

Соревнования продлятся до 13 сентября. На них выступают сильнейшие гимнасты России по итогам чемпионата и Кубка страны 2026 года.

Спортсмены разыграют награды в командном и личном первенстве, а также в финалах отдельных видов многоборья.