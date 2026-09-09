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Происшествия 9 сентября 2026 09:31

Суд Татарстана запретил сайт, где продавалась продукция с никотином

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Вахитовский суд Казани постановил заблокировать сайт, где продавалась продукция с никотином.

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по РТ, во время мониторинга интернета был обнаружен сайт по продаже продуктов с никотином. Портал прямо нарушил имеющийся в России запрет на дистанционную продажу подобной продукции, а также имел красочное оформление, которое могло вызвать у детей желание попробовать никотин.

«С целью пресечения противоправных действий Управление обратилось с исковым заявлением в Вахитовский районный суд Казани. Административный иск Управления удовлетворен», – рассказали в ведомстве.

#роспотребнадзор рт #Никотин
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