Суд Татарстана запретил сайт, где продавалась продукция с никотином

Вахитовский суд Казани постановил заблокировать сайт, где продавалась продукция с никотином.

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по РТ, во время мониторинга интернета был обнаружен сайт по продаже продуктов с никотином. Портал прямо нарушил имеющийся в России запрет на дистанционную продажу подобной продукции, а также имел красочное оформление, которое могло вызвать у детей желание попробовать никотин.

«С целью пресечения противоправных действий Управление обратилось с исковым заявлением в Вахитовский районный суд Казани. Административный иск Управления удовлетворен», – рассказали в ведомстве.