«Таттелеком» окажет поддержку семьям мобилизованных

Родным и близким мобилизованных граждан Республики Татарстан, которые являются абонентами компании, «Таттелеком» окажет поддержку в рамках пользования проводными услугами связи. Интернет и цифровое телевидение будут предоставляться бесплатно в течение последующих шести месяцев с даты подачи заявления на получение льготы.

Абонентом компании, независимо от даты заключения договора на услуги связи, должен быть непосредственно сам мобилизованный или его ближайший родственник — родители, супруг/супруга, совершеннолетние дети. Одному из родственников необходимо обратиться в любой офис компании и заполнить заявление, приложив к нему копии документов, подтверждающих участие родственника в специальной военной операции на Украине (повестка), удостоверяющих личность мобилизованного и обратившегося родственника (паспорта), подтверждающих родство (свидетельство о браке — для супруга/супруги; свидетельство о рождении — для родителей и детей).

Заявление на получение льготы на каждого мобилизованного можно подать однократно в период с 17 октября по 31 декабря 2022 года включительно по всей республике. Ранее «Таттелеком» сообщал о единовременной материальной помощи в размере 100 тыс. рублей в качестве поддержки семей мобилизованных сотрудников компании.

По вопросам просим обращаться в офисы компании, а также по телефону контакт-центра: 8 (843) 222-22-22. www.tattelecom.ru

Данное предложение не является публичной офертой и не является стимулирующим мероприятием. Услуги оказываются ПАО «Таттелеком» на основании лицензий №148617, 148614, 155058, 182875. Реклама.