Загитова посетила открытие школы фигурного катания в Казани

Фото: Иван Жуков / «Татар-информ»

В Казани сегодня открыли школу фигурного катания. На церемонии открытия к зрителям обратилась олимпийская чемпионка Алина Загитова.

«Огромное количество людей работало над этим проектом. Хотелось бы начать мою речь со слов благодарности, конечно же, Рустаму Нургалиевичу за то, что поверил в этот проект, и сегодня мы здесь открываем республиканскую школу, где будут тренироваться дети, которые только начинают свой путь - путь чемпионов. Я со своей стороны буду делать все возможное, чтобы они добились самого высокого результата», - сказала Загитова.

Школа была открыта на базе Центра фигурного катания.