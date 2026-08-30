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На главную ТИ-Спорт 30 августа 2026 10:57

Загитова посетила открытие школы фигурного катания в Казани

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Загитова посетила открытие школы фигурного катания в Казани
Фото: Иван Жуков / «Татар-информ»

В Казани сегодня открыли школу фигурного катания. На церемонии открытия к зрителям обратилась олимпийская чемпионка Алина Загитова.

«Огромное количество людей работало над этим проектом. Хотелось бы начать мою речь со слов благодарности, конечно же, Рустаму Нургалиевичу за то, что поверил в этот проект, и сегодня мы здесь открываем республиканскую школу, где будут тренироваться дети, которые только начинают свой путь - путь чемпионов. Я со своей стороны буду делать все возможное, чтобы они добились самого высокого результата», - сказала Загитова.

Школа была открыта на базе Центра фигурного катания.

#алина загитова
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