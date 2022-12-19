На услуги связи для семей мобилизованных «Таттелеком» выделит около 5 млн рублей

В рамках поддержки родственников мобилизованных из Татарстана уже на протяжении двух месяцев ПАО «Таттелеком» проводит акцию – бесплатные домашний интернет и телевидение на шесть месяцев.

Ранее, 17 ноября, сообщалось о заявках от 800 семей. Сейчас их количество выросло фактически на 79%, более чем в 1,5 раз. Порядка 1,4 тыс. семей мобилизованных получают бесплатные услуги связи от «Таттелекома», которые будут обходиться компании в среднем в 790 тысяч рублей ежемесячно на протяжении полугода.

Большая часть запросов поступает от жителей Альметьевска, Арска, Елабуги, Набережных Челнов, Нижнекамска и Чистополя. Напомним, что заявки принимаются до конца текущего года. Дополнительную информацию можно получить на сайте, в офисах продаж или по телефону: (843) 222-22-22. Реклама. ПАО «Таттелеком»