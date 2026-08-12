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Политика 12 августа 2026 13:25

Приложение Ozon Банка исчезло из Google Play

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Приложение Ozon Банка исчезло из стора Google Play, но все скачанные ранее приложения продолжают работать. Об этом заявили в пресс-службе кредитной организации, передает ТАСС.

«<...> все скачанные ранее приложения работают, как и прежде. Инструкции по установке и работе приложения есть на сайте банка, также можно воспользоваться веб-приложением и в любой момент войти в личный кабинет банка через браузер», – уточнили в пресс-службе банка.

На данный момент приложение финансовой организации действительно недоступно в магазине корпорации Google, в чем и убедился корреспондент «Татар-информа».

Представители банка также напомнили, что санкции не влияют на его операционную деятельность. Ранее, 24 июля и 6 августа соответственно, против него ввели ограничительные меры Европейский Союз и Великобритания.

До этого сегодня сервис «Яндекс Пэй» перестал быть доступен в российской версии App Store, магазина приложений корпорации Apple.

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#ozon #санкции против россии
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