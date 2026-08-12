Фото: ГУ ФССП по РТ

Из-за долга более 1,1 млн приставы забрали у жителя РТ «семерку».

Как сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по РТ, нарушителя поймали во время рейда, проведенного совместно с ГАИ. Внимание инспекторов привлек «ВАЗ-2107». Выяснилось, что водитель авто имел долг более 1,1 млн рублей. Из них 945 тыс. за просроченный кредит, 50 тыс. – за штрафы и 88 тыс. исполнительского сбора. Поскольку выплатить долг водитель не смог, автомобиль забрали на штрафстоянку. В дальнейшем машину могут продать в счет уплаты задолженностей.

Аналогично машину отобрали у владельца Chery Arrizo 8, который имел задолжал 792 тыс. рублей.

Третий пойманный должник, водитель Renault Logan с долгом 391 тыс., сумел избежать конфискации авто, оплатив долг на месте. Тем не менее, полностью арест будет снят лишь после того, как деньги поступят на счет судебных приставов.