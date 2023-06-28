Татарстан планирует в этом году нарастить торговый оборот с Беларусью до 2 млрд долларов

Власти Татарстана планируют по итогам текущего, 2023 года увеличить внешнеторговый оборот с Беларусью до 2 млрд американских долларов. Об этом заявил Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин на встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко во время Х Форума регионов России и Беларуси в Уфе.

«Внешнеторговый оборот [между Татарстаном и Беларусью] составил более 800 млн долларов в 2022 году. Мы плановую ставим задачу 2 млрд долларов на этот год», — отметил глава республиканского парламента (цитата по ТАСС).

По словам политика, Беларусь поставляет Татарстану в основном транспортные средства, электрические машины и оборудование, изделия из черных металлов. В прошлом году импорт в РТ составил более 474,5 млн долларов.

В свою очередь Татарстан поставляет в Беларусь пластмассы, каучук, резину, электрические машины и оборудование, органические химические соединения. Объем экспорта в 2022 году составил более 342,9 млн долларов, о чем проинформировала пресс-служба Госсовета РТ.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что, по мнению Фарида Мухаметшина, санкции стран Запада лишь усилили взаимную привлекательность Татарстана и Беларуси. Накануне на Х Форуме регионов России и Беларуси в Уфе Рыбно-Слободский район РТ подписал соглашение об установлении дружественных отношений со Стародорожским районом белорусской Минской области.