Казань стала самым популярным городом-миллионником для осеннего туризма

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Казань заняла первое место среди городов-миллионников России по популярности для осенней аренды жилья в 2026 году. К такому выводу пришел сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, проанализировав заявки.

Средняя стоимость аренды в столице Татарстана составила 5038 рублей за четыре ночи. На втором месте в рейтинге оказался Краснодар, на третьем – Нижний Новгород. Правда, Москву и Санкт-Петербург из рейтинга исключили, поскольку их первенство неоспоримо.

Сейчас в России насчитывается 16 городов с населением более миллиона человек.