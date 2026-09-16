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Общество 16 сентября 2026 08:27

Казань стала самым популярным городом-миллионником для осеннего туризма

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Казань стала самым популярным городом-миллионником для осеннего туризма
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Казань заняла первое место среди городов-миллионников России по популярности для осенней аренды жилья в 2026 году. К такому выводу пришел сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, проанализировав заявки.

Средняя стоимость аренды в столице Татарстана составила 5038 рублей за четыре ночи. На втором месте в рейтинге оказался Краснодар, на третьем – Нижний Новгород. Правда, Москву и Санкт-Петербург из рейтинга исключили, поскольку их первенство неоспоримо.

Сейчас в России насчитывается 16 городов с населением более миллиона человек.

#Туризм #Казань
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