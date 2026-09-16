На Татарстан обрушатся ливни, грозы, град и очень крепкий ветер

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Сегодня, 16 сентября, в Татарстане сохранится относительно теплая и влажная погода, которая станет еще более неустойчивой. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой окажется затянутым облаками. По всему региону будут идти небольшие и умеренные, а местами, включая Казань, и сильные дожди. Утром в отдельных районах сохранится опустившийся ночью туман. В утренние и дневные часы местами, в том числе в столице РТ, ожидаются грозы. Также вероятен град.

Северо-восточный ветер силой от 6 до 11 м/с со временем сменит направление на северо-западное. Порой утром и днем он будет усиливаться порывами до 15–20 м/с (в Казани – лишь до 17 м/с).

По шкале Бофорта ветер скоростью от 13,9 до 17,1 м/с называют крепким, а от 17,2 до 20,7 м/с – очень крепким.

После теплой (от 9 до 14 градусов выше нуля) ночи воздух в Татарстане в дневные часы прогреется до +13, +18 градусов (в Казани – лишь до +15, +17 градусов, на юге республики – до +22, на востоке – до +23).

Прежде «Татар-информ» сообщал об ожидающемся после дождей приходе в Татарстан сухой погоды с теплыми днями и холодными ночами. Подробнее о характере бабьего лета в регионе читайте в материале агентства.