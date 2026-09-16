Опрос: каждый седьмой россиянин ищет работу этой осенью

Каждый седьмой россиянин активно ищет работу и готов перейти на новое место этой осенью. При этом примерно половина граждан довольны текущим местом работы. Об этом говорится в исследовании «Авито Работы» и «Авито Рекламы», передает РИА Новости.

Согласно данным исследования, 15% респондентов уже активно ищут новую работу и готовы сменить место этой осенью. Еще 8% рассматривают смену работы, но планируют сделать это позднее – зимой или после Нового года.

При этом большинство работающих россиян планируют провести осень на текущем месте: 38% опрошенных собираются остаться в компании и развиваться внутри нее. Еще 28% время от времени просматривают вакансии, чтобы понимать ситуацию на рынке и доступные возможности.

Более четверти работающих россиян полностью довольны текущим местом работы и чувствуют себя на своем месте, еще треть – в целом довольны, но хотели бы некоторых изменений. Каждый десятый респондент хотел бы сменить сферу или профессию.