Повышение пенсий с 1 октября: кто может рассчитывать в Татарстане

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С 1 октября 2026 года часть пенсионеров Татарстана начнёт получать выплаты в увеличенном размере. Изменения затронут несколько категорий граждан. О том, кому положены дополнительные начисления – в материале «Татар-информа».

Увеличение выплат для 80-летних пенсионеров и инвалидов I группы

Пенсионеры Татарстана, которым в сентябре исполнилось 80 лет, с октября получат повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии. Аналогичное увеличение предусмотрено для граждан с инвалидностью I группы. Размер прибавки составит примерно 10 тыс. рублей.

При этом две надбавки одновременно не назначаются. Повышение предоставляется только по одному из оснований — в связи с достижением 80-летнего возраста или установлением инвалидности I группы. Поэтому пенсионер, которому уже увеличили выплату из-за инвалидности, после 80-летия второй аналогичной прибавки не получит.

Дополнительные выплаты за нетрудоспособных родственников

На увеличение пенсии также могут претендовать пенсионеры, которые финансово обеспечивают нетрудоспособных членов семьи. К ним, в частности, относятся несовершеннолетние дети и внуки. Если иждивенец продолжает учиться по очной форме, право на соответствующую выплату сохраняется до достижения им 23-летнего возраста.

За каждого находящегося на содержании иждивенца предусмотрена доплата, равная одной трети фиксированной выплаты. При размере фиксированной части 9 584,69 рубля сумма прибавки рассчитывается исходя из этой величины. Дополнительная выплата может быть установлена максимум за троих членов семьи.

Оформить надбавку можно одновременно с назначением пенсии. Если же иждивенец появился позднее, пенсионеру необходимо обратиться в Социальный фонд для оформления дополнительной выплаты.

Индексация пенсий бывшим военнослужащим и силовикам

Еще одно изменение с 1 октября коснётся пенсионеров, получающих выплаты по линии силовых ведомств. Пенсии бывших военнослужащих и ветеранов силовых структур будут проиндексированы на 4%.

Повышение распространяется на всех жителей Татарстана, которым пенсионное обеспечение назначено соответствующими силовыми ведомствами.