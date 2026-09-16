Радимов рассказал, что думает о шансах Месси на «Золотой мяч»

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Российский экс-футболист, бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов оценил шансы Лионеля Месси завоевать «Золотой мяч» в этом году.

«Если бы кто‑то перед началом чемпионата мира сказал, что Месси будет номинирован на «Золотой мяч», то я бы назвал его сумасшедшим. Но то, что он сделал в 39 на чемпионате мира… Думаю, что он входит в пятерку главных претендентов на награду. Он был лучшим игроком мундиаля — забил важные голы, дотащил сборную до финала», — сказал Радимов «Матч ТВ».

Отметим, что на прошедшем мундиале аргентинец забил 8 голов и сделал 4 результативные передачи в 8 матчах. А его сборная дошла до финала, где уступила Испании.

Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет 26 октября в Лондоне.