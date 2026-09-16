Погиб Герой России, уроженец Казани, генерал-майор Антон Грунис

Погиб Герой России, генерал-майор Антон Грунис. Такую информацию опубликовало сообщество «Суворовское братство».

«От лица всего Суворовского Братства выражаем соболезнования семье Антона. Мы разделяем вашу боль и скорбим вместе с вами. Память, о наших Братьях будет жить вечно. Царствие Небесное и вечный покой», – говорится в сообщении.

Антон Грунис родился в 1979 году в Казани. После окончания школы он поступил в Московское высшее командное общевойсковое училище и затем служил в Чечне, Южной Осетии, Сирии и Крыму.

Во время СВО Грунис был назначен командующим четвертой мотострелковой бригадой Луганского армейского корпуса, внесшей значительный вклад во взятие Бахмута в 2023 году. Кроме того, под его командованием бойцы бригады освобождали Константиновку в июле 2026 года.

Золотую Звезду Героя России за заслуги на СВО Антону Грунису лично вручил Министр обороны РФ Андрей Белоусов.