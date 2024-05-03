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Сотрудники Ак Барс Страхование приняли участие в посадке саженцев ели
Подтверждая возложенные на себя экологические обязательства, компания Ак Барс Страхование продолжает принимать активное участие в природоохранных акциях Татарстана. Сотрудники Ак Барс Страхование на протяжении многих лет, весной и осенью, сажают деревья совместно с представителями Министерства лесного хозяйства РТ.
Благодаря акции компании Ак Барс Страхование по перечислению 1 рубля с каждого оформленного бумажного полиса, в этом году сотрудники Ак Барс Страхование посадили более 6 300 деревьев на территории в 2 гектара. Посадка проводилась на территории, благоустраиваемой по инициативе Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан «Учебно-пригородный лесхоз». Процесс посадки вели сотрудники компании совместно с опытными в выращивании леса работниками. Ведомство обещает дальнейший уход за посаженными растениями.
Генеральный директор ООО «АК БАРС СТРАХОВАНИЕ» Ильфак Мухаметзянов: «Мы разрабатываем программы снижения собственного воздействия на окружающую среду, осуществляем экономию потребляемых ресурсов и повышаем энергоэффективность офисов. Для улучшения экологической обстановки ежегодно принимаем активное участие в озеленении городской среды».
Коллектив компании выражает благодарность клиентам, оформившим полис страхования. Напоминаем, каждый рубль с оформленного бумажного полиса идёт в поддержку лесного хозяйства Республики Татарстан и позволяет делать значительный вклад в экологическую обстановку вокруг.
Реклама. ООО «АК БАРС СТРАХОВАНИЕ». ИНН 1658131075. Лицензия ЦБ РФ СИ № 3867 от 06.06.2019, Лицензия ЦБ РФ СЛ № 3867 от 06.06.2019.
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