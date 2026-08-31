Когогин дал старт строительству завода автокомпонентов для «КАМАЗов» в Саратове

Фото: пресс-служба КАМАЗа

Генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин принял участие в запуске строительства цифрового завода по производству раздаточных коробок для грузовых автомобилей. Предприятие будет выпускать компоненты для «КАМАЗов» поколения К5, а также автомобилей «Урал» и «МАЗ», сообщает пресс-служба КАМАЗа.

«Этот проект – наш ответ на вызовы времени, наш очередной шаг в направлении укрепления технологического суверенитета, обеспечения российской промышленности востребованными высокоэффективными автокомпонентами», – заявил Когогин.

Проект реализуется в Саратове на территории Столыпинского индустриального парка. Открытие нового завода позволит создать не менее 350 новых рабочих мест только на основном производстве.

Фото: пресс-служба КАМАЗа

Проектная мощность предприятия составит до 30 тыс. раздаточных коробок в год. Новое поколение компонентов будет иметь массу 320 килограммов и ресурс до 800 тыс. километров.

Завод оснастят автоматизированной производственной линией с роботизированными операциями, автоматизированной сборкой и окраской. Предусмотрены беспилотная доставка деталей и комплектующих, автоматизированный склад и интеллектуальная система управления производством.

В церемонии запуска строительства также приняли участие Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин, министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов и губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Фото: пресс-служба КАМАЗа

«Создание цифрового завода, высокотехнологичного производства – хороший ответ тем, кто хочет остановить развитие России», – сказал Володин.

«Президентом [РФ Владимиром Путиным] была поставлена задача в 2022 году – заместить все критические автокомпоненты для автомобилей, которые производятся в России. Завод, который мы сегодня закладываем, – это один из дополнительных шагов к тому, чтобы перейти на новый уровень локализации и импортозамещения производства современных раздаточных коробок на уникальном цифровом заводе», – сообщил в свою очередь Алиханов.

По данным министра, с 2022 года в развитие автокомпонентной отрасли вложили больше 130 млрд рублей за счет Фонда развития промышленности и других мер поддержки.