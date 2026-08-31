Празднование Дня города и республики в Казани собрало 600 тыс. гостей

Свыше 600 тыс. казанцев и гостей города посетили мероприятия, посвященные Дню города и Дню Республики Татарстан. Итоги празднования на деловом понедельнике подвел мэр Казани Ильсур Метшин.

Праздничная программа началась за несколько дней до 30 августа и проходила на многочисленных площадках в разных районах города. Жители и туристы могли выбрать спортивные, музыкальные и другие мероприятия, а также посетить новые общественные пространства.

«Кому-то было интересно посмотреть пробег мотоциклистов, кто-то побывал на фестивалях, кто-то прогулялся по новой набережной вокруг Кабана, кто-то был около Чаши. Площадок было столько, что даже мы, как организаторы, не могли все одновременно увидеть, хотя постарались побывать практически во всех главных локациях», – рассказал Метшин.

Одним из главных вопросов при проведении масштабной программы стала безопасность. Метшин отметил работу Управления МВД и других правоохранительных органов, которые обеспечивали общественный порядок в праздничные дни.

Мэр также поблагодарил всех, кто участвовал в подготовке и проведении торжеств, отдельно отметив работу средств массовой информации.

«Праздник получился большой, многоплановый, высокого уровня. Спасибо нашим коллегам из средств массовой информации, которые в режиме реального времени работали с различных площадок. Даже мы, как организаторы, не можем все одновременно видеть», – отметил мэр.

По словам Метшина, праздничные мероприятия не ограничивались одним днем: различные активности в районах Казани начались еще за несколько дней до основных торжеств.