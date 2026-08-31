Проведение «Аксенов-феста» в этом году может обойтись в 10,5 млн рублей

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

На проведение в Казани ежегодного литературно-музыкального фестиваля «Аксенов-фест» в текущем, 2026 году планируется направить 10,5 млн рублей. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

Из документации к тендеру следует, что в эту сумму, в частности, включены основные организационные расходы: транспортное обеспечение участников (предполагающее выделение автомобиля бизнес-класса или S класса не ранее 2019 года выпуска и минивэна не более чем на восемь посадочных мест), изготовление значков, бейджей, афиш и латунной статуэтки «Звездный билет», проведение профессиональной фото- и видеосъемки, изготовление итогового ролика, организация работы команды мероприятия, перелетов, проезда и размещения писателей – участников фестиваля, а также их питания.

К этой же категории отнесены расходы на работу попечительского совета (жюри) фестиваля и проведение участниками события 16 мастер-классов продолжительностью не менее 40 минут.

В отдельную категорию вынесены расходы на проведение событий на отдельных площадках. В течение трех дней «Аксенов-фест» будет проходить в Доме-музее Василия Аксенова. Кроме того, мероприятия развернутся в универсальном зале Национальной библиотеки РТ (также на протяжении трех дней) и в конференц-зале, выставочном зале, демонстрационном зале той же Нацбиблиотеки (в течение одного дня).

На протяжении двух дней в качестве одной из площадок фестиваля будет выступать казанская библиотека №26, на протяжении одного дня – библиотеки «Сандугач», №27 и №25.

Запланированы также выступление звезды российской эстрады и концертная программа не менее чем на один час, вручение премии «Звездный билет» в Колонном зале Казанской ратуши и приветственный ужин на 50 персон.

Помимо прочего, в документации указывается, что подрядчик должен предоставить необходимые услуги не позднее 30 сентября текущего года. Прием заявок завершится 8 сентября, а определят исполнителя 10 сентября.