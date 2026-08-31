В Казани новостройку у физлица можно купить на 10% дешевле, чем у застройщика

В Казани квадратный метр в новостройке при покупке по переуступке прав требования у физлица в среднем стоит 267,6 тысяч рублей — на 10% дешевле, чем у застройщика. У девелоперов средняя цена составляет 297,6 тысяч рублей, следует из данных аналитического центра «Движение.ру».

Среди городов Поволжья Казань по размеру разницы находится на одном уровне с Самарой. В Самаре квадратный метр по переуступке стоит 173,3 тысяч рублей против 193,3 тысяч у застройщиков — также на 10% дешевле. В Нижнем Новгороде разница составляет 6%: 232,3 тысяч рублей против 248 тысяч рублей. Уфа стала исключением: там переуступка, напротив, на 7% дороже — 182,4 тысяч рублей против 170,8 тысяч у застройщиков.

Если смотреть на все города в исследовании, разброс гораздо больше. Самая существенная разница зафиксирована в Новосибирске: квартира по переуступке в пересчете на квадратный метр стоит на 22% дешевле, чем у застройщиков — 147,6 тысяч против 189,8 тысяч рублей. В Москве разница составляет 18%, в Челябинске — также 18%, в Ростове-на-Дону — 16%.

При этом в некоторых городах покупка по переуступке, наоборот, обходится дороже. Наибольшая разница — в Краснодаре: 249 тысяч рублей за кв. м против 185,3 тысяч у застройщиков, или на 34% дороже.