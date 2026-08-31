Больше половины погибших в РТ пешеходов попали под колеса в темное время суток

С начала года в Татарстане 23 пешехода погибли под колесами автомобилей в темное время суток. Об этом «Татар-информу» сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

По данным статистики, за такой же период прошлого года в темное время суток погибли 14 человек.

Всего с начала этого года на дорогах Татарстана погибли 37 пешеходов. Для сравнения: за такой же период прошлого года – с января по август – погибших было меньше на восемь человек. В общей сложности за этот год под колеса автомобилей в республике попали 457 пешеходов, 435 из них получили различные травмы.

«Пешеходам важно помнить, что переходить дорогу необходимо только в установленных местах, убедившись в своей безопасности. Использование световозвращающих элементов – простая и эффективная мера, которая заметно повышает вашу видимость в условиях сокращенного светового дня», – отметил временно исполняющий обязанности начальника Госавтоинспекции Татарстана Айрат Самигуллин.

Отражатели, как правило, есть на детской одежде, рюкзаках и велосипедах. Сегодня производители детских товаров заранее продумывают вопрос безопасности. Однако, подчеркивают в ГАИ Татарстана, было бы не лишним наклеить на одежду ребенка дополнительные световозвращающие элементы. Их же должны использовать и взрослые.

10 апреля в Кировском районе Казани водитель не заметил пешехода в темное время суток и сбил его насмерть. Как рассказали в Госавтоинспекции города, 36-летний уроженец Пермского края в 23:30 шел по проезжей части на Горьковском шоссе. Видимость была недостаточной, на одежде мужчины не было световозвращающих элементов. В это время навстречу ехал 45-летний водитель грузовика Scania, житель Свердловской области. Несмотря на его 27-летний водительский стаж, он не выбрал безопасную скорость, не заметил идущего по дороге мужчину и наехал на него.

Подробнее о том, почему происходят ДТП с пешеходами и о важности соблюдения правил дорожного движения, читайте в материале «Татар-информа» по ссылке.