Эксперт Фролов: «России не стоит ждать массового появления хранилищ CO2»

Идея создания подземных хранилищ углекислого газа активно обсуждалась в мировой энергетике несколько лет назад в рамках ESG-проектов, направленных на сокращение углеродного следа промышленных предприятий, в том числе нефтегазовых компаний. Об этом «Татар-информу» рассказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Предприятия могли снижать углеродный след как за счет непосредственного сокращения выбросов, так и с помощью других низкоуглеродных решений. Например, установка солнечной электростанции на нефтеперерабатывающем заводе позволяла увеличить долю низкоуглеродной энергии, используемой при производстве продукции, и таким образом уменьшить ее углеродный след.

Другим направлением стало непосредственное улавливание CO2, образующегося в ходе производственных процессов. Для этого предприятия могут устанавливать специальное оборудование, не позволяющее углекислому газу попасть в атмосферу. После этого, отметил Фролов, возник вопрос дальнейшей утилизации уловленного CO2 и появилась идея его захоронения в специальных хранилищах.

Такая система позволяла улучшать ESG-показатели сразу нескольким участникам – компании, улавливающей собственные выбросы, и компании, обеспечивающей хранение CO2. Поэтому проекты подземных хранилищ некоторое время активно обсуждались в нефтегазовой отрасли.

«Но у нас из всех нефтегазовых компаний пока такой проект, насколько я знаю, есть только у „Татнефти“», – отметил Фролов.

При этом у подобных проектов может быть и производственная составляющая. В частности, рассматривалась возможность закачки CO2 в недра для повышения пластового давления и увеличения нефтеотдачи. В таком случае компания одновременно улучшала бы ESG-показатели и повышала эффективность добычи нефти.

Однако, по словам эксперта, эта технология не получила широкого распространения и остается спорной. Для повышения нефтеотдачи существуют и другие, более эффективные решения, в частности различные химические методы, которые сейчас активно внедряют крупнейшие российские нефтегазовые компании.

Фролов также обратил внимание, что за последние три-четыре года отношение мировой энергетической отрасли к зеленым проектам заметно изменилось. Если раньше такие инициативы активно обсуждались и под них планировали значительные инвестиции, то сейчас объем вложений в зеленые проекты, включая проекты, подобные созданию хранилищ CO2, сократился примерно на $30 млрд. По словам эксперта, тенденция к снижению инвестиций сохраняется.

«Я бы не переоценивал перспективы создания хранилищ CO2 на территории России в масштабе всего нефтегазового комплекса. Отдельные проекты могут появиться и даже продемонстрировать некоторую эффективность в ряде случаев, но массовым решением это не станет», – считает Фролов.

Эксперт добавил, что часть ранее заявленных проектов, вероятно, не будет реализована не только в России, но и в других странах. Причиной он назвал вопросы эффективности таких решений и необходимость их дальнейшей доработки.

При этом технически российская нефтегазовая отрасль готова к реализации подобных проектов. Основные вопросы, по мнению Фролова, связаны с созданием необходимой инфраструктуры, экономической эффективностью и общей целесообразностью подземного размещения CO2.

Если Роснедра считают подобные проекты перспективными и рассчитывают на дальнейшее развитие ESG-направления вопреки изменениям мировой тенденции, у ведомства могут быть основания считать такие инициативы необходимыми, отметил эксперт.

Фролов добавил, что в мировой практике планы по реализации подобных проектов сейчас пересматриваются и в ближайшие годы их количество может сократиться. По его оценке, технология оказывается недостаточно радикальной с точки зрения наиболее жестких зеленых сценариев и одновременно недостаточно экономически оправданной для традиционной энергетики, где существуют более эффективные решения.

Отдельный вопрос возникает при создании хранилищ, которые не встроены в производственные цепочки и предназначены исключительно для размещения CO2. Для их полноценной работы необходима соответствующая экономическая и финансовая инфраструктура. В России, в частности, существует механизм «зеленых облигаций», однако эта система пока продолжает развиваться.

«Производственной и финансовой инфраструктуры пока не хватает для того, чтобы техническая готовность к реализации подобных проектов привела к взрывному росту их количества», – заключил Фролов.

Российские компании изучают возможность размещения углекислого газа (CO2) в подземных хранилищах и проводят подготовительные работы в этом направлении. Подробнее о том, зачем нефтяным компаниям утилизировать CO2 – в материале «Татар-информа».