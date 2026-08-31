Средняя цена нового китайского автомобиля в России достигла 3,8 млн рублей

Средняя стоимость нового китайского автомобиля в России составляет 3,8 млн рублей. Об этом рассказал генеральный консул Китая во Владивостоке У Дэминь, его слова приводит «За рулем».

При этом наиболее востребованные у российских покупателей модели стоят дешевле. Их цена, по словам дипломата, обычно находится в диапазоне от 2 млн до 3 млн рублей.

Данные У Дэминь привел в интервью журналистам в преддверии Восточного экономического форума, который пройдет во Владивостоке с 1 по 4 сентября.

За первые семь месяцев 2026 года россияне приобрели почти 299 тыс. новых автомобилей китайских марок. На них пришлось 40,9% российского автомобильного рынка.

Среди наиболее заметных китайских брендов на российском рынке генконсул выделил Haval, Geely, Changan, Jetour и Jaecoo.

Высокий спрос на автомобили из КНР эксперты связывают не только с уходом западных производителей с российского рынка, но и с расширением модельного ряда китайских компаний. Производители из Китая также адаптируют автомобили к климатическим и дорожным условиям России.