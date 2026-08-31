Девять школ с медклассами КГМУ вошли в число лучших в России

Девять школ, в которых работают медицинские классы Казанского государственного медицинского университета, вошли в число лучших школ России по конкурентоспособности выпускников в сфере «Медицина». Рейтинг за 2026 год составило агентство RAEX.

Самую высокую позицию среди них занял казанский лицей №116 имени Героя Советского Союза А. С. Умеркина – он расположился на третьем месте. Гимназия №179 Казани поднялась с 15-й на восьмую строчку.

Впервые в рейтинг вошли казанские школа №86 и лицей №186, а также гимназия №1 Чистополя.

Всего в топ-100 рейтинга RAEX вошли 17 общеобразовательных организаций Татарстана.

Агентство RAEX анализирует поступление выпускников российских школ в вузы в 12-й раз. При составлении рейтинга учитываются данные о выпускниках, поступивших на бюджетные места по общему конкурсу и по целевому набору, на платное обучение, а также зачисленных без вступительных испытаний благодаря победе в олимпиадах.

Школы с медицинскими классами Казанского ГМУ расположились в рейтинге следующим образом:

лицей №116 имени Героя Советского Союза А. С. Умеркина, Казань – 3-е место;

гимназия №179, Казань – 8-е место;

школа №86, Казань – 12-е место;

школа №20, Альметьевск – 21-е место;

лицей №186, Казань – 28-е место;

лицей №78 имени А. С. Пушкина, Набережные Челны – 42-е место;

Муслюмовская гимназия, село Муслюмово – 51-е место;

гимназия №139, Казань – 59-е место;

гимназия №1, Чистополь – 65-е место.

В 2025/2026 учебном году в Татарстане работали 46 медицинских классов Казанского ГМУ. Они были открыты в 23 школах 12 муниципальных образований республики, в них обучался 831 школьник.

Десять таких школ расположены в Казани, три – в Набережных Челнах. Еще по одной работают в Альметьевске, Бугульме, Елабуге, Зеленодольске, Кукморе и Чистополе, поселке городского типа Уруссу, а также селах Высокая Гора, Муслюмово и Куюки.

С 2022 года количество школ Татарстана с медицинскими классами Казанского ГМУ выросло более чем в два раза. В 2022 году их было девять, а в 2025-м – уже 23.

Программа предпрофильных и профильных медицинских классов Казанского ГМУ предусматривает гигиеническое воспитание школьников, подготовку к поступлению и обучению в профильных средних специальных и высших учебных заведениях, а также получение навыков ухода за больными. Помимо ранней профориентации, учащиеся проходят морально-психологическую подготовку.

Для школьников также действуют дополнительные общеразвивающие программы «Первые шаги в медицину», «Знакомство с медициной», «Введение в медицину» и «Основы медицины». Они включают теоретическую медицинскую подготовку, изучение основ лечебного дела и фармации, знакомство с условиями работы медицинских учреждений и развитие профессионально важных личных качеств.

Программы также направлены на воспитание ответственности, гуманизма, моральных принципов и внимательного отношения к пациентам.