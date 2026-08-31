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Происшествия 31 августа 2026 13:50

Курильщик, виновный в пожаре, в котором погибла его мать, пойдет под суд в РТ

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44-летнего жителя Бугульмы будут судить за гибель его 71-летней матери на пожаре. Об этом сообщает управление СК по Татарстану.

Согласно данным правоохранителей, происшествие случилось 16 мая 2026 года в одном из домов по улице Фурманова. Причиной пожара стала непотушенная мужчиной сигарета, которую он курил на веранде. В результате происшествия пожилая мать мужчины задохнулась в дыму. Самого виновника пожара спасли соседи.

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности направлено в суд.

#причинение смерти по неосторожности #женщина погибла на пожаре #СУ СКР по РТ
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