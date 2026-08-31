Финансирование образования в Казани увеличили до 152,9 млрд рублей

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Исполком Казани увеличил финансирование муниципальной программы «Развитие образования в городе Казани на 2022–2026 годы» на 7,9 млрд рублей, или на 5,5%. Общий объем средств вырос со 144,9 млрд до 152,9 млрд рублей. Изменения внесены в соответствующее постановление исполкома.

Из бюджета Казани на реализацию программы предусмотрено 84,1 млрд рублей – на 4,8 млрд больше, чем ранее. Финансирование из бюджетов Татарстана и России увеличили на 2,5 млрд рублей, до 47,2 млрд. Объем внебюджетных средств вырос на 628,1 млн рублей и достиг 21,6 млрд.

Основная часть увеличения связана с пересмотром расходов за 2025 год. Финансирование за этот период выросло примерно на 7 млрд рублей – с 34,17 млрд до 41,12 млрд. На 2026 год объем средств увеличили еще примерно на 1 млрд – с 38,68 млрд до 39,65 млрд рублей. Показатели за остальные годы реализации программы не изменились.

При этом финансирование некоторых направлений в 2026 году сократили. На развитие дошкольного образования предусмотрено 15,13 млрд рублей – на 305 млн меньше предыдущего объема. Расходы на дополнительное образование уменьшили на 74,3 млн рублей, до 2,32 млрд. Одновременно финансирование других вопросов в сфере образования увеличили на 84,4 млн – до 1,49 млрд рублей.

Расходы на организацию питания в муниципальных образовательных учреждениях выросли более чем в два раза – с 203,6 млн до 481,1 млн рублей. На общее образование направят 20,23 млрд рублей, что почти на 1 млрд больше прежнего объема.

После корректировки программы объем трансфертов из республиканского и федерального бюджетов увеличился, а доля финансирования из бюджета Казани, напротив, сократилась.