США и Иран обменялись ударами, Трамп пригрозил атакой на Харк

Президент США Дональд Трамп в 2018 году

Фото: kremlin.ru

Соединенные Штаты впервые с конца июля атаковали цели на территории Ирана, исламская республика ответила ударами по американским военным базам в Иордании и Объединенных Арабских Эмиратах.

Накануне вечером Вооруженные силы США нанесли удары по двум пусковым установкам на иранском острове Ларек в Ормузском проливе. Сначала об этом сообщил в соцсети X (прежде Twitter) журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, а затем подтвердило агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

Причиной для атаки стало то, что американские военные заметили: силы Корпуса стражей исламской революции «готовятся к запуску ракет с морскими минами в Ормузский пролив».

По информации КСИР, остров Ларек атаковали американские беспилотники. В результате погибли как минимум два человека, еще двое ранены. Среди убитых и раненых есть иранские военнослужащие, рассказало агентство Tasnim, сославшись на данные стражей исламской революции.

В свою очередь Иран нанес удары по базам Соединенных Штатов в Иордании и ОАЭ. В Корпусе стражей заявили, что атаковали вертолеты, дислоцированные на базе Аль-Минхад в Эмиратах. КСИР также отчитался о поражении «технической и ремонтной инфраструктуры» и «мест дислокации истребителей противника» на иорданских базах короля Хусейна и Аль-Азрак, передает телеканал Press TV.

При этом журналист американского телеканала Fox News Трей Йингст написал в соцсети X, что почти все выпущенные по базам США в Иордании ракеты удалось перехватить. Объекты не получили значительных повреждений, уточнил он.

Вместе с тем Министерство обороны ОАЭ подтвердило перехват запущенного из Ирана беспилотника над территориальными водами страны и опровергло ракетный обстрел авиабазы Аль-Минхад, которая находится на территории Дубая.

Помимо прочего, в КСИР заявили, что некий супертанкер попытался пройти через южную часть Ормузского пролива, но подорвался на двух морских минах. На борту произошел пожар, и судно якобы оказалось «полностью остановлен». Других подробностей инцидента «стражи» не привели.

Президент США Дональд Трамп опубликовал в основанном им социальной сети Truth Social сгенерированное нейросетями видео с ракетными ударами по иранскому острову Харк.

«Остров Харк разлетается на куски», – написал американский лидер. Таким образом он пригрозил атакой на пункт, через который до начала американо-израильской кампании против ИРИ экспортировалось более 90% иранской нефти.