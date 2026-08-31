Эксперт Пикин рассказал, какую выгоду «Татнефти» может принести утилизация CO2

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с «Татар-информом» отметил, что «Татнефть» ранее заявляла о намерении заниматься утилизацией углекислого газа. По его словам, подобные проекты связаны с ESG- и зеленой повесткой, в рамках которой нефтяные компании стремятся сокращать объем выбросов CO2 в атмосферу.

«Это делают многие нефтяные компании, и «Татнефть» тоже находится в тренде. Компания поставляет свои ресурсы не только внутри страны, но и за рубеж, поэтому наличие такой повестки благоприятно влияет на имидж», – пояснил эксперт.

Пикин добавил, что в некоторых странах действует торговля квотами на выбросы CO2. При продаже продукции на таких рынках компании могут нести дополнительные расходы, связанные со стоимостью углеродных квот. Поэтому утилизация углекислого газа способна положительно влиять не только на имидж компании, но и на экономику экспортных поставок, в частности сырой нефти и нефтепродуктов.

При этом эксперт обратил внимание, что за последние годы интерес бизнеса к зеленой повестке снизился. Многие компании, которые планировали переориентироваться на зеленые технологии, отказались от этих планов и вновь сосредоточились на традиционной углеродной энергетике.

«Я бы не сказал, что сейчас это какой-то мегатренд. Отдельные проекты есть, но это уже не является таким глобальным мировым трендом», – отметил Пикин.

Иная ситуация, по его словам, наблюдается в Китае. Страна продолжает развивать торговлю зелеными сертификатами и внедрять механизмы, направленные на снижение углеродного следа промышленности.

Говоря о готовности России к размещению CO2 под землей, Пикин предположил, что речь идет не о строительстве специальных подземных хранилищ, а об использовании уже существующих геологических пустот, в которые может закачиваться углекислый газ. В таком случае объем необходимых инвестиций будет значительно меньше, чем при строительстве отдельных объектов.

«Если бы такие хранилища нужно было специально строить, это было бы весьма затратно. А здесь это скорее все-таки дань зеленой повестке», – заключил эксперт.

Российские компании изучают возможность размещения углекислого газа (CO2) в подземных хранилищах и проводят подготовительные работы в этом направлении. Подробнее о том, зачем нефтяным компаниям утилизировать CO2 – в материале «Татар-информа».