Единая система учета карт поможет бороться с дропперскими схемами

С 1 сентября в России начнет работать Единая система учета платежных карт. Банкам станет доступна информация о числе карт, оформленных на одного человека в разных кредитных организациях, сообщил «Татар-информу» председатель Комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Смысл в том, что всем банкам будет доступна информация о числе карт, оформленных на конкретного человека в разных кредитных организациях. С 1 сентября 2027 года вступит в действие ограничение – не более 20 карт в одни руки», – сказал депутат.

При оформлении новой карты банк сможет проверить лимит и не допустить дальнейшего массового выпуска карт на одного человека. По словам Аксакова, этим сейчас активно пользуются участники дропперских схем, открывающие большое количество карт для прогона и обналички краденых средств.

Для добросовестных клиентов Единая система учета не создаст дополнительных рисков, потому что не предназначена для блокировки карт или контроля за покупками граждан.

«Ее задача – именно учет действующих карт и проверка соблюдения лимита при выпуске новых. Решения об ограничении подозрительных операций по-прежнему будут приниматься банками в рамках действующего законодательства и антифрод-процедур», – отметил Аксаков.

По его словам, речь не идет об усилении блокировок. Сейчас, напротив, обсуждается гибкая донастройка антимошеннических систем банков, чтобы снизить число ошибочных блокировок.

При этом граждане смогут продолжать пользоваться всеми своими картами до истечения их срока годности даже при превышении лимита. Если на руках у человека больше 20 карт, открыть новые он уже не сможет, добавил Аксаков.