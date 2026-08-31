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Культура 31 августа 2026 13:47

Певица МакSим исполнила фрагмент песни Хании Фархи

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Певица МакSим исполнила фрагмент песни Хании Фархи
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Певица МакSим (Марина Абросимова) в новом выпуске юмористического шоу «Книжный клуб» исполнила фрагмент песни «Әлдермешкә кайтам әле» – одной из наиболее известных в репертуаре народной артистки Татарстана и Башкортостана Хании Фархи.

В ходе беседы комик Сергей Орлов назвал татарский язык «очень певучим». Отреагировав на это, МакSим исполнила несколько строк из композиции Фархи без инструментального сопровождения. «Извините, вырывается», – не без самоиронии заметила уроженка Казани.

Название песни «Әлдермешкә кайтам әле» переводится как «Вернусь в Альдермыш». Это одна из самых известных композиций Хании Фархи, скончавшейся в 2017 году в возрасте 57 лет.

#максим #Хания Фархи
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