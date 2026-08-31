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Происшествия 31 августа 2026 11:12

Пожилая жительница РТ отдала мошенникам почти 3 млн

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Пожилая жительница РТ отдала мошенникам почти 3 млн
Фото-скриншот: © МВД по РТ

Почти три миллиона рублей отдала мошенникам 79-летняя жительница Нижнекамска. Об этом сообщает МВД по РТ.

Согласно данным правоохранителей, в ноябре 2025 года пожилой женщине поступил звонок в мессенджере от неизвестного. Он представился ей главным инженером завода, в котором жительница Татарстана когда-то работала. Незнакомец сообщил, что несколько заводчан попали в ситуацию, связанную с мошенничеством, и ее имя фигурирует в списке. После этого с пенсионеркой связался лжесотрудник ФСБ, убедив женщину, что от ее имени якобы совершаются переводы на Украину. Аферист пригрозил женщине уголовной ответственностью, нижнекамка согласилась на сотрудничество.

Под диктовку собеседников пенсионерка снимала деньги со своих счетов и через банкоматы переводила на счета злоумышленников. Всего женщина перечислила им свыше 2,8 млн рублей. Пожилая нижнекамка заподозрила неладное, когда мошенники потребовали от нее продать квартиру. Женщина рассказала о случившемся риэлтору, и та обратилась в полицию. Заведено уголовное дело.

#мошенники в интернете #телефонные мошенники #МВД по РТ
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