Учителям в Татарстане предлагают зарплату до 102,7 тыс. рублей

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Медианная зарплата, которую работодатели предлагают учителям и преподавателям в Татарстане, составляет 51,7 тыс. рублей. Максимальный размер предлагаемой зарплаты достигает 102,7 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе hh.ru, передает «Коммерсаниъ».

С начала 2026 года работодатели Татарстана разместили 2,3 тыс. вакансий для педагогов.

Согласно результатам опроса, 47% жителей республики в детстве мечтали стать учителями. В итоге 22% респондентов связали свою профессиональную деятельность с педагогикой, а еще 25%, несмотря на детскую мечту, выбрали другую сферу.

Среди основных причин отказа от профессии учителя участники опроса назвали высокую ответственность, большую нагрузку при работе с детьми и студентами, а также уровень заработной платы.

При этом 97% опрошенных жителей Татарстана считают, что искусственный интеллект не сможет заменить учителя.

Более половины респондентов – 51% – ожидают, что развитие ИИ изменит роль педагога. По их мнению, учитель будет в большей степени выполнять функции наставника или тьютора, а искусственный интеллект станет одним из его рабочих инструментов.