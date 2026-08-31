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Экономика 31 августа 2026 14:05

Татарстан занял второе место по числу услуг для бизнеса на МСП.РФ

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Татарстан занял второе место в рейтинге регионов России по количеству опубликованных услуг для предпринимателей на цифровой платформе МСП.РФ. За январь – июль 2027 года в республике на платформе доступны 68 региональных услуг.

Лидером по этому показателю стала Ленинградская область, разместившая 146 услуг. Третье место заняла Удмуртия (59 услуг).

Рейтинг впервые составила Корпорация МСП. Помимо количества цифровых услуг, при оценке регионов учитывались динамика спроса на меры поддержки, охват предпринимателей, количество оказанных услуг и соблюдение сроков обработки заявок.

Корпорация МСП планирует обновлять рейтинг ежеквартально. Платформа МСП.РФ объединяет более 35 сервисов и свыше 1,6 тыс. федеральных и региональных мер поддержки для малого и среднего бизнеса.

#малый и средний бизнес #корпорация мсп #мсп
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