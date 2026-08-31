Академик Семенов предупредил об угрозе аномальных осадков осенью в России

Предстоящей осенью на территории России возможны связанные с циклонами аномальные осадки, которые могут привести к наводнениям. Об этом рассказал директор Института физики атмосферы имени А. М. Обухова Российской академии наук, академик РАН Владимир Семенов, передает ТАСС.

«Для осени, что касается погодно-климатических аномалий, для России я бы выделил аномальные осадки, связанные с циклонами, которые могут приводить и приводили к наводнениям. Яркий пример – экстремальное наводнение на Амуре в 2013 году», – заметил климатолог.

Исследователь уточнил, что в осенние месяцы фиксируется увеличение доли ливневых осадков на территории России. Зонами повышенной циклонической активности являются западная и восточная части страны – туда заходят, соответственно, атлантичекие и тихоокеанские циклоны.

Кроме того, Семенов упомянул среди погодных аномалий слишком раннее или, наоборот, позднее наступление морозов или установление снежного покрова. «Такие отклонения от привычного сезона часто оказывают негативное воздействие на экосистемы и сельское хозяйство», – констатировал академик.

В результате катастрофического наводнения 2013 года в России погиб один человек, в Китае – 84 (и еще 105 пропали без вести). За 115-летнюю к тому моменту историю наблюдений наводнение на Амуре впервые достигло такого масштаба. Общий объем ущерба на российском Дальнем Востоке составил 527 млрд рублей, в РФ пострадавшими были признаны около 190 тыс. человек,

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