Сенатор Мурог напомнил о налоговом вычете за потраченные на обучение средства

Уплачивающие НДФЛ могут вернуть часть потраченных на обучение денег с помощью социального налогового вычета. Об этом напомнил сенатор Игорь Мурог, передает RT.

«Максимальная сумма расходов, с которой можно получить вычет, составляет 150 тыс. рублей в год на собственное обучение (а также на обучение супруга, брата или сестры) и 110 тыс. рублей на каждого ребенка», – отметил член Совета Федерации

При базовой ставке налога на доходы физических лиц в 13% максимальная сумма возврата составляет 19,5 тыс. рублей за собственное обучение и 14,3 тыс. рублей за обучение ребенка.

Если при оплате собственного обучения форма обучения значения не имеет (подходит очная, заочная или дистанционная), то для вычета за детей, супруга, братьев и сестер обязательна очная форма обучения, а возраст обучаемого не должен превышать 24 лет.

Кроме того, учебное заведение должно иметь лицензию на образовательную деятельность. Впрочем, если образовательные услуги предоставляет индивидуальный предприниматель, не прибегающий к помощи других преподавателей, то в этом случае получить вычет можно и без лицензии, уточнил Мурог.

Однако услуги самозанятых граждан (плательщиков налога на профессиональный доход) без лицензии права на вычет не предоставляют, добавил он.

Оформить вычет можно тремя способами: через работодателя в текущем году, подав декларацию 3-НДФЛ по итогам года либо в упрощенном порядке через личный кабинет налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы. Вместе с тем упрощенный порядок получения вычета работает только для расходов, понесенных с 1 января 2024 года, пояснил сенатор.