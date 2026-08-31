В Крыму поймали двоих агентов Киева, которые делали схроны со взрывчаткой

Двоих россиян задержали в Крыму по подозрению в госизмене и в незаконном обороте взрывчатых веществ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

«На территории Республики Крым пресечена противоправная деятельность граждан России 1968 и 1974 годов рождения, причастных к деятельности спецслужб Украины», – говорится в сообщении.

Согласно данным силовиков, двоих крымчан завербовали через мессенджер. По заданию куратора, они передавали киевскому режиму данные о дислокации в регионе объектов Министерства обороны РФ, передвижениях военной техники, распространяли в Интернете проукраинские националистические материалы, а также организовывали на территории полуострова схроны с самодельными взрывными устройствами для подготовки терактов.

Во время обысков у злоумышленников изъяли четыре СВУ общей массой взрывчатого вещества иностранного производства более 5 кг, а также телефон аппарат, содержащий переписку с куратором.