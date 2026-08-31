Цифровой рубль станет доступен россиянам с сентября

С 1 сентября в России начнется новый этап внедрения цифрового рубля. Крупнейшие банки должны будут предоставить клиентам возможность открывать счета цифрового рубля, переводить средства и оплачивать товары и услуги. Поэтапно такая обязанность появится у всех банков к сентябрю 2028 года.

Для пользователей, которые уже активно пользуются безналичными расчетами через банковские приложения, переход на цифровой рубль вряд ли будет заметен, сообщила «Татар-информу» главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец.

«По большому счету цифровые рубли – это просто рубли, так же проходят в платежах и финансовых транзакциях. С точки зрения пользовательского опыта для клиента, который уже активно использует электронные расчеты через приложение, разницы фактически не будет», – сказала она.

Цифровой рубль станет третьей формой российской валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. Он не заменит привычные способы расчетов: один цифровой рубль равен одному рублю наличными или на банковском счете.

По словам Донец, по особенностям хранения цифровой рубль в чем-то больше похож на наличные. Средства учитываются на платформе Банка России, а доступ к ним гражданин получает через банк – участника платформы.

«Поэтому на его остатки не начисляются проценты – чтобы получить проценты, надо уже идти в банк», – пояснила экономист.

Еще одно отличие, которое выделяет эксперт, – отсутствие риска, связанного с конкретным коммерческим банком. Цифровые рубли хранятся не на банковском счете, поэтому на них не распространяется обычная схема страхования банковских вкладов через Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

«С другой стороны, нет никаких комиссий за перевод средств (впрочем, комиссии стали немногочисленными и у банков), и нет условных рисков, связанных с риском дефолта конкретного коммерческого банка, после которого защищена через АСВ будет только часть ваших средств до лимита в 1,4 млн рублей», – отметила Донец.

Для граждан переводы цифровых рублей останутся бесплатными. В 2026 году также действует льготный период для операций бизнеса: комиссия за прием платежей цифровыми рублями не взимается. Тариф 0,3% от суммы перевода, но не более 1,5 тыс. рублей за операцию, начнет действовать с 1 января 2027 года.

Пополнение цифрового кошелька с банковского счета ограничено 300 тыс. рублей в месяц. Сам цифровой кошелек может использоваться для хранения средств и совершения операций с цифровыми рублями.