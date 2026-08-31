Юристы объяснили, как дать детям доли в жилье, купленном с помощью маткапитала

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В День Республики Татарстан, 30 августа, специалисты Министерства юстиции РТ провели в Казани акцию по оказанию бесплатной юридической помощи. За правовой помощью обратились около 20 человек, один из вопросов касался выделения долей детям в жилье, приобретенном с использованием материнского капитала, сообщает пресс-служба ведомства.

Подобное жилье нужно оформить в общую собственность родителей и всех детей. «Срок для исполнения обязательства по выделению долей составляет шесть месяцев. Он отсчитывается с одного из следующих моментов – в зависимости от ситуации: с даты перечисления средств продавцу (при покупке без ипотеки), с даты снятия обременения (при ипотеке), с даты ввода дома в эксплуатацию (при долевом участии) либо с даты внесения последнего паевого взноса (при участии в жилищном кооперативе)», – пояснил нотариус.

«С июля 2025 года выделить доли можно без согласия банка – то есть до снятия обременения», – акцентировал специалист.

Размер долей семья определяет по соглашению. На практике часто за ориентир берется пропорциональность сумме материнского капитала – чтобы доля соответствовала части жилья, оплаченной сертификатом.

При этом круг лиц, которым необходимо выделить доли, определяется на момент исполнения обязательства. «Если к этому времени в семье родился ребенок, долю выделяют и ему. Если ребенок родился уже после исполнения обязательства, закон не требует обязательного перераспределения. Но если в будущем планируете продавать жилье, имеет смысл составить новое соглашение о выделении ему доли и зарегистрировать изменение в ЕГРН», – посоветовал нотариус.

Отдельно эксперт обратил внимание на то, каким образом следует оформлять документы. Если соглашение затрагивает режим совместной собственности супругов (к примеру, распределяет их доли), его обязательно следует заверить у нотариуса. Если же доли выделяются только детям, нотариальное удостоверение не требуется.

Неисполнение обязательства по выделу долей может привести к судебному требованию принудительно выделить доли либо вернуть средства материнского капитала в бюджет.

В феврале этого года размер материнского капитала проиндексировали на уровень инфляции – 6,8%. Выплата при рождении первенца увеличилась до 737,2 тыс. рублей. Маткапитал на второго ребенка вырос до 974,1 тыс. рублей, если выплата за первого ребенка не производилась, и до 236,9 тыс., если семья получила ее. В ближайшие годы размер маткапитала может превысить миллион рублей, о чем сообщал «Татар-информ».

Основанная в 2007 году программа материнского капитала будет действовать как минимум до 2030-го. Основным ее предназначением служит поддержка семей с детьми, что соответствует целям национального проекта «Семья». На что тратят получаемые по этой программе средства татарстанцы, можно узнать из материала Отделение СФР по РТ: Семьи тратят маткапитал на покупку и строительство жилья.

Нацпроекты России – это масштабные государственные программы, направленные на развитие ключевых сфер жизни общества. Они являются одним из основных инструментов достижения утверждённых Президентом РФ Владимиром Путиным национальных целей и реализации стратегии социально-экономического развития страны до 2030 года.