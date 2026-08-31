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Общество 31 августа 2026 10:20

Росреестр Татарстана 1 сентября организует горячую линию по гаражной амнистии

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Росреестр Татарстана 1 сентября организует горячую линию по гаражной амнистии
Фото: kzn.ru

Завтра, 1 сентября, Управление Росреестра по Республике Татарстан организует горячую линию по гаражной амнистии.

Специалисты Росреестра будут отвечать на вопросы граждан с 10 до 12 часов, уточняет пресс-служба ведомства.

Мероприятие приурочено к пятилетию действия Федерального закона, позволяющего гражданам, теперь уже до 1 сентября 2031 года, бесплатно оформить в собственность не только гаражи, но и государственные и муниципальные земельные участки, на которых они расположены.

Узнать, как оформить гараж и земельный участок в рамках данного закона, можно, позвонив по соответствующим телефонам:

  • в Казани – 8(843) 255-25-71;
  • в Нижнекамске – 8-937-770-15-00 (добавочный – 1176 или 3204);
  • в Набережных Челнах – 8(855) 271-38-31;
  • в Елабуге – 8(85557) 3-12-15.

По информации на май текущего, 2026 года с начала действия программы гаражной амнистии в Татарстане оформили 24 884 объекта. Это свыше 9,6 тыс. гаражей и около 15,3 тыс. участков общей площадью 418 тыс. кв. метров. Президент РФ Владимир Путин 4 августа текущего года продлил программу на пять лет – до 1 сентября 2031-го, о чем ранее сообщал «Татар-информ».

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#гаражная амнистия #горячая линия
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