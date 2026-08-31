Самозапрет на азартные игры начнет действовать в России с сентября

С 1 сентября россияне смогут самостоятельно ограничивать себе участие в азартных играх и заключение пари. Председатель Комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков назвал новый механизм эффективным инструментом защиты от импульсивных решений и игровой зависимости.

«Это достаточно эффективный инструмент защиты человека от импульсивных решений и развития игровой зависимости», – выразил уверенность Аксаков в комментарии «Татар-информу».

Оформить самозапрет можно будет через портал госуслуг или в МФЦ, подав заявление о включении в специальный перечень. После этого легальные организаторы азартных игр не смогут допускать гражданина к участию в играх и принимать у него ставки.

Минимальный срок самозапрета составит один год. Отозвать заявление досрочно будет нельзя, а подать заявление об исключении из перечня можно будет не ранее чем через 12 месяцев после включения в него.

«Конечно, самозапрет не заменяет психологическую помощь и профилактику зависимости. Параллельно необходимо продолжать борьбу с нелегальными онлайн-казино и агрессивной рекламой азартных игр», – добавил Аксаков.

Депутат допустил дальнейшее расширение практики самозапретов. По его словам, опыт ограничения доступа к кредитам показал, что гражданам нужны простые механизмы защиты от мошенничества и необдуманных финансовых решений.

«Потенциал для расширения самозапретов есть, но подход должен быть взвешенным», – подчеркнул Аксаков.

Это не первый механизм добровольного ограничения для россиян. С 1 марта 2025 года граждане могут устанавливать самозапрет на получение потребительских кредитов и займов.

С 1 ноября 2025 года в России вступил в силу ограничение на количество сим-карт, которые можно оформить на одного человека. Теперь гражданин сможет зарегистрировать не более 20 номеров мобильной связи.

Кроме того, собственники недвижимости могут установить запрет на регистрацию сделок с объектом без их личного участия.