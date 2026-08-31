Председатель ДУМ РФ Равиль Гайнутдин посетит Казань на этой неделе

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации главный муфтий шейх Равиль Гайнутдин 4 и 5 сентября посетит Казань. Об этом сообщает пресс-служба ДУМ РФ.

Программа поездки будет включать культурные и общественные мероприятия, посвященные сохранению духовного наследия, укреплению межкультурного диалога и роли искусства в формировании нравственных ориентиров.

В частности, 4 сентября в казанском Центре уникального мастерства (ЦУМе) откроется выставка «Исламское наследие России: народы и традиции». Экспозиция, ранее представленная в Москве, должна познакомить жителей и гостей Татарстана с историческим, культурным и ремесленным наследием мусульманских народов России, их духовными традициями и многовековым вкладом в развитие страны.

Проект приурочен к Году единства народов России, объявленному Президентом РФ Владимиром Путиным, и присвоению Казани статуса культурной столицы исламского мира. Организаторами выступают Духовное управление мусульман РФ и Министерство культуры РТ при участии Национального музея РТ. В церемонии открытия, которая начнется в 17.00, примут участие представители органов государственной власти, религиозных и общественных организаций, деятели культуры.

В тот же день в 18.40 Равиль Гайнутдин примет участие в торжественной церемонии открытия Казанского международного кинофестиваля «Алтын Минбар» в качестве президента кинофорума. Перед началом церемонии он пообщается с прессой, а затем обратится к участникам и гостям мероприятия с приветственной речью.

Особым событием этого года станет первое вручение премии президента кинофестиваля «За духовность в киноискусстве», обратили внимание в пресс-службе ДУМ РФ.

На следующий день, 5 сентября, Равиль Гайнутдин проведет в Казанском татарском государственном театре юного зрителя имени Габдуллы Кариева творческую встречу «Минбар и сцена: искусство обращения к сердцу». В беседе, начало которой намечено на 12 часов, примут участие актеры, режиссеры, сценаристы, представители творческих школ и студенты Казанского государственного института культуры.

Диалог также будет посвящен 120-летию татарского театра. Глава ДУМ РФ, окончивший в свое время режиссерский факультет Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии, поделится личным опытом и представит свое видение духовной миссии современного искусства.

Особое внимание Равиль Гайнутдин намерен уделить ответственности деятелей культуры за нравственное содержание творчества, сохранение национального наследия и передачу молодому поколению созидательных жизненных ориентиров.