ВТБ: льготное финансирование туризма за полгода превысило итог всего 2025 года

ВТБ за первое полугодие 2026 года предоставил предприятиям малого и среднего бизнеса в сфере туризма 39 млрд рублей по программе льготного кредитования туристической инфраструктуры. Это на 39% больше, чем за весь 2025 год, когда объем выдач составил 28 млрд рублей. Кредитный портфель программы за последние полтора года вырос втрое – с 33 млрд рублей на начало 2025 года до 99,6 млрд рублей к 1 июля 2026 года. Об этом в преддверии ВЭФ 2026 заявил член правления ВТБ Руслан Еременко.

Программа льготного кредитования №141 позволяет субъектам малого и среднего предпринимательства привлекать финансирование на строительство и модернизацию гостиниц, глэмпингов, баз отдыха и других объектов туристической инфраструктуры.

Рост выдач в банке связывают с востребованностью льготных условий программы, устойчивым развитием внутреннего туризма и активной реализацией туристических проектов в регионах страны.

По оценкам банка, на текущий момент за счет средств программы финансируется создание 16,5 тыс. гостиничных номеров и 11 крупных инфраструктурных объектов. Совокупная ежегодная посещаемость этих объектов, по данным банка, составляет около 13 млн человек. По прогнозам Руслана Еременко, по итогам 2026 года объем выдач может превысить 90 млрд рублей, а портфель – достичь 150 млрд рублей.

На Дальневосточный федеральный округ (ДФО) приходится более 7% совокупного портфеля программы – 7,3 млрд рублей. За полтора года портфель в округе вырос на 70%. Объем выданных в первом полугодии 2026 года средств в ДФО составил 1,9 млрд рублей, что на 35% превышает итоговые показатели 2025 года.

Наиболее активный рост зафиксирован в Приморском крае. Кредитный портфель по программе в регионе к середине 2026 года составил 3,1 млрд рублей. За январь–июнь текущего года предпринимателям края было предоставлено 1,9 млрд рублей, что на 58% больше, чем за весь предыдущий год.