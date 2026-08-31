В ДРКБ спасли ребенка, несколько раз перенесшего пневмонию из-за кисты в легком

Врачи Детской республиканской клинической больницы Татарстана спасли ребенка с хроническим воспалением легких. Об этом в своем канале в МАКС сообщил министр здравоохранения РТ Альмир Абашев.

В хирургическое отделение №2 больницы поступила девочка с тяжелым анамнезом: она уже несколько раз перенесла пневмонию. Врачи выяснили, что воспаление возникает вновь и вновь из-за кисты в правом легком.

Маленькой пациентке ушили и иссекли патологические кисты. Чтобы пневмония не возникала вновь, хирурги также перекрыли верхнедолевой бронх справа. Для предотвращения повторных эпизодов дополнительно провели абтурацию (перекрытие) верхнедолевого бронха справа.

Операция прошла успешно. Состояние ребенка улучшилось, его выписали из ДРКБ.