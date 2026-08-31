Четверть казанцев признались, что не любили 1 сентября

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Большинство жителей Казани в школьные годы ждали наступления 1 сентября. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску работы и подбору персонала SuperJob, проведенного в преддверии Дня знаний среди экономически активных горожан.

Очень ждали первого учебного дня 15% опрошенных казанцев, еще 49% скорее ждали его. Негативно к началу учебного года относились 36% респондентов: 26% скорее ненавидели 1 сентября, а 10% признались, что сильно не любили этот день.

Женщины чаще мужчин вспоминали о Дне знаний положительно. Мужчины, в свою очередь, почти в два раза чаще женщин признавались, что в школьные годы ненавидели 1 сентября.

Отношение к началу учебного года различается и в зависимости от возраста. Среди казанцев старше 45 лет 1 сентября в школьные годы ждали 74%. Среди респондентов младше 35 лет таких оказалось значительно меньше – 54%.

Положительное отношение к Дню знаний также чаще встречается среди горожан с более высокими доходами. Среди казанцев с зарплатой от 150 тыс. рублей 1 сентября в школьные годы ждали 77%. Среди тех, кто зарабатывает менее 100 тыс. рублей, этот показатель составил 60%.