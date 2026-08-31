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Общество 31 августа 2026 09:45

Более 2 млн больничных закрыто с помощью МАКС с начала года в России

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Свыше 2,1 млн больничных листов дистанционно закрыто за семь месяцев с помощью национального мессенджера «МАКС». Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«С помощью мессенджера дистанционно закрыто свыше 2,1 миллиона больничных листков - без посещения поликлиники. За этот же период на едином портале госуслуг зафиксировано свыше 52 миллионов успешных записей на прием к врачу», – рассказал глава Минздрава РФ на встрече с журналистами.

Мурашко отметил, что показатели по использованию цифровых сервисов в сфере здравоохранения за последние семь месяцев демонстрируют высокий спрос со стороны граждан.

#минздрав рф #здравоохранение #Михаил Мурашко
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